Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, какой вопрос от журналистов раздражает его в последнее время.
– Самый тупой вопрос, который тебе лучше не задавать?
– Из последнего: «Если США захотят сыграть с Россией, какой будет счет?»
Последнее время он часто звучит, хотя я не вижу причин на него отвечать Не я принимаю решения.
Если пофантазировать… Мне не хочется фантазировать.
- 30-летний Миранчук в «Атланте» с 2024 года.
- Его статистика: 50 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
- До этого российский хавбек выступал за «Аталанту», «Торино», «Локомотив».
Источник: «Коммент.Шоу»