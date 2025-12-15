Миранчук назвал самый тупой вопрос от журналистов

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, какой вопрос от журналистов раздражает его в последнее время.

– Самый тупой вопрос, который тебе лучше не задавать?

– Из последнего: «Если США захотят сыграть с Россией, какой будет счет?»

Последнее время он часто звучит, хотя я не вижу причин на него отвечать Не я принимаю решения.

Если пофантазировать… Мне не хочется фантазировать.