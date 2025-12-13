Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там

Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там

Сегодня, 15:06
11

Елена Максимова, невеста полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, выразила недовольство американским бытом.

«Сегодня посмотрела «Коммент.Шоу» с Лешей и, если честно, офигела, как тема фигового уровня жизни в Америке не раскрыта!

Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное! Люди не эмпатичные, лицемерие – национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего. Никто там футбол не понимает, все приходят съесть попкорн и поглазеть.

В общем, из плюсов – климат и любовь к своей культуре везде и всегда!» – написала Елена в телеграм-канале.

  • Максимальная стоимость Миранчука была в 2019-2020 годах – 18 миллионов.
  • Игрок в США полтора года.
  • За это время у Миранчука 50 матчей, 11 голов, 7 ассистов.

Еще по теме:
Алексей Миранчук прокомментировал провал брата в Швейцарии
Миранчук высказался о возвращении в Европу
Миранчук рассказал, что в США смеются над соперниками сборной России 4
Источник: Sport24
США. МЛС Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1765628263
Можно вывезти Елену из деревни, но деревню из Елены, ни за что. Стыдно за Алексея - почему он свою девушку по помойкам водил.
Ответить
FWSPM
1765628845
если там так плохо чего вы там сидите? возвращайтесь домой
Ответить
Интерес
1765629101
Так Лёхе там нужно работать, а тебе только деньги тратить.С чего он будет критически высказываться?
Ответить
Красногвардейчик
1765629303
А что ты хотела? Думала что тебя там в дёсны жахать будут?!!!)) юмористка
Ответить
Cleaner
1765629614
А у нас в России еще и КЛИМАТ ПЛОХОЙ...)))
Ответить
Александр52
1765635136
Если жена дура, то и муж дурак. Это закон божий. Не нравится там, вернись домой дура к мамке, покорись и попроси прощения у родителей, сделай для Родины что то полезное. Если ты не вошла в ту культуру, это только твоя личная вина.
Ответить
Цугундeр
1765637719
)))Лёля- дура. Не повезло Лёхе.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1765638047
Это от безделия такой опус написала,содержанкам скучно всегда.Еще небось и язык ума не хватило выучить,получается никуда не сходить,не поговорить. Ты Лена съезди в Туву,Якутию,Бурятию,посмотри как люди живут в России.Москва это государство в государстве.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро
19:04
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
18:26
4
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке
18:15
6
Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
17:45
6
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
3
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
12
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
2
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
1
Все новости
Все новости
Миранчук ответил, загнивает ли Америка
16:04
1
Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там
15:06
11
ВидеоФанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии
11:58
2
ВидеоПамятник Месси в Индии
Вчера, 20:58
2
Миранчук высказался о возвращении в Европу
Вчера, 19:05
«Интер Майами» купил действующего чемпиона мира, которым интересовался «Зенит»
Вчера, 18:08
2
Месси серьезно упал в трансферной стоимости
11 декабря
2
Алексей Миранчук упал в трансферной стоимости
11 декабря
1
ФотоМесси откроет себе памятник в Индии
11 декабря
2
38-летний Месси 2-й раз подряд стал самым ценным игроком сезона МЛС
9 декабря
1
Реакция Месси на чемпионство в МЛС
7 декабря
Месси выиграл с «Интером Майами» 2-й трофей за неделю – 48-й в карьере
7 декабря
2
Месси назвал лучшего тренера в мире
5 декабря
1
Месси стал единолично лучшим в истории футбола по ключевому показателю
30 ноября
Месси взял трофей в США
30 ноября
3
ФотоМесси обошел Роналду, собрав наибольшее количество лайков в соцсетях
28 ноября
2
Месси достиг отметки в 1300 голевых действий за карьеру
24 ноября
Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
24 ноября
«Интер Майами» с разгромом прошел в полуфинал МЛС, 38-летний Месси поучаствовал в 4 голах
24 ноября
1
Демократическая партия США отреагировала на встречу Трампа с Роналду
20 ноября
ВидеоРоналду встретился в Белом доме с Трампом и сделал селфи с Маском
19 ноября
2
Месси выбрал между «Золотым мячом» и победой на ЧМ
13 ноября
Все клубы МЛС отказались от Неймара
10 ноября
1
Агент прокомментировал новость об уходе Миранчука из «Атланты»
10 ноября
1
Дубль и ассист 38-летнего Месси принесли «Интеру Майами» выход в 1/4 финала МЛС
9 ноября
В «Атланте» высказались об уходе Алексея Миранчука
7 ноября
Стало известно, почему Миранчук останется в «Атланте»
7 ноября
Клуб Миранчука назначил экс-тренера «Барселоны»
6 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 