Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там

Елена Максимова, невеста полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, выразила недовольство американским бытом.

«Сегодня посмотрела «Коммент.Шоу» с Лешей и, если честно, офигела, как тема фигового уровня жизни в Америке не раскрыта!

Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное! Люди не эмпатичные, лицемерие – национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего. Никто там футбол не понимает, все приходят съесть попкорн и поглазеть.

В общем, из плюсов – климат и любовь к своей культуре везде и всегда!» – написала Елена в телеграм-канале.