Фанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии

13 декабря, 11:58
2

Нападающий сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионель Месси прибыл в Индию. Это вызвало беспорядки на стадионе в Калькутте.

Ночью аргентинец прибыл в Индию, отдохнул в отеле и отправился по запланированным мероприятиям. Первое из них состоялось на стадионе «Солт-Лейк-Сити» в Калькутте, где Лионеля ждали десятки тысяч болельщиков, заплативших деньги за встречу с аргентинцем.

В результате Месси завели на поле в окружении многочисленной свиты на 15 минут. Никакой программы у мероприятия не было, а из-за того, что аргентинца со всех сторон окружили организаторы и индийские знаменитости, обычные зрители даже не увидели кумира.

После этого Месси покинул «Солт-Лейк-Сити», а на стадионе начались беспорядки – разгневанные болельщики прорвались на поле, начали громить возведенные сооружения, срывать рекламные баннеры и даже устроили креслопад.

  • Месси прибыл в Индию спустя неделю после взятого чемпионства в МЛС.
  • Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Также он действующий чемпион мира.

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
СильныйМозг
1765617528
Это что, болельщики спартака в Индию заехали?
Ответить
Красногвардейчик
1765628115
Есть фильмы хорошие, есть плохие....а есть индийские(с))))
Ответить
