Фанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии

Нападающий сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионель Месси прибыл в Индию. Это вызвало беспорядки на стадионе в Калькутте.
Ночью аргентинец прибыл в Индию, отдохнул в отеле и отправился по запланированным мероприятиям. Первое из них состоялось на стадионе «Солт-Лейк-Сити» в Калькутте, где Лионеля ждали десятки тысяч болельщиков, заплативших деньги за встречу с аргентинцем.
В результате Месси завели на поле в окружении многочисленной свиты на 15 минут. Никакой программы у мероприятия не было, а из-за того, что аргентинца со всех сторон окружили организаторы и индийские знаменитости, обычные зрители даже не увидели кумира.
После этого Месси покинул «Солт-Лейк-Сити», а на стадионе начались беспорядки – разгневанные болельщики прорвались на поле, начали громить возведенные сооружения, срывать рекламные баннеры и даже устроили креслопад.
- Месси прибыл в Индию спустя неделю после взятого чемпионства в МЛС.
- Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Также он действующий чемпион мира.