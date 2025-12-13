Фанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии

Нападающий сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионель Месси прибыл в Индию. Это вызвало беспорядки на стадионе в Калькутте.

Ночью аргентинец прибыл в Индию, отдохнул в отеле и отправился по запланированным мероприятиям. Первое из них состоялось на стадионе «Солт-Лейк-Сити» в Калькутте, где Лионеля ждали десятки тысяч болельщиков, заплативших деньги за встречу с аргентинцем.

В результате Месси завели на поле в окружении многочисленной свиты на 15 минут. Никакой программы у мероприятия не было, а из-за того, что аргентинца со всех сторон окружили организаторы и индийские знаменитости, обычные зрители даже не увидели кумира.

После этого Месси покинул «Солт-Лейк-Сити», а на стадионе начались беспорядки – разгневанные болельщики прорвались на поле, начали громить возведенные сооружения, срывать рекламные баннеры и даже устроили креслопад.