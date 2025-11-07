В «Атланте» высказались об уходе Алексея Миранчука

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер отреагировал на информацию об Алексее Миранчуке.
Ранее стало известно, что россиянин хочет покинуть американский клуб из-за плохих результатов.
– Миранчук действительно решил покинуть «Аталанту» из-за непопадания команды в плей-офф?
– Наш сезон завершен. Последняя тренировка команды состоится 7 ноября, после чего все игроки уйдут в отпуск до 8 января. Алексей ничем не отличается от остальных игроков команды – никаких запросов по аренде или трансферу от него не поступало.
- Миранчук в «Атланте» с июля 2024 года.
- Он забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
- Контракт россиянина с клубом МЛС рассчитан еще на 2 года + включает опцию продления.
- Рыночная стоимость воспитанника «Локомотива» – 9 миллионов евро.
Источник: Sport24