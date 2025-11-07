В «Атланте» высказались об уходе Алексея Миранчука

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер отреагировал на информацию об Алексее Миранчуке.

Ранее стало известно, что россиянин хочет покинуть американский клуб из-за плохих результатов.

– Миранчук действительно решил покинуть «Аталанту» из-за непопадания команды в плей-офф?

– Наш сезон завершен. Последняя тренировка команды состоится 7 ноября, после чего все игроки уйдут в отпуск до 8 января. Алексей ничем не отличается от остальных игроков команды – никаких запросов по аренде или трансферу от него не поступало.