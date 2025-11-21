Головин определил самого техничного игрока в сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, какого партнера по сборной России считает самым техничным.

– Самый техничный в сборной – это Головин?

– Я себя не оцениваю. Для меня – Леха Миранчук. Мне очень нравится его стиль техники. Этот стиль бывает разным. У него очень классное первое касание.

Ему любую передачу дают, он ее останавливает так, будто у него мяч и был. Такая у него особенность. С ним очень легко играть, это правда.

Мы с ним уже десять лет в сборной России, очень долго вместе. Помню, когда я только пришел и он тоже, сразу с ним было не так сложно добиться понимания.