Экс-судья Федотов объяснил, почему Карасев не удалил Вендела и Соболева

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные судейские решения в матче 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.

Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.

«Желтая карточка Венделу – достаточно для этого эпизода. Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен.

Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее – можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало.

Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым. Это даже не фол.

Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову – да, рука выставлена, шел в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку.

Это не фол, но Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову – и была бы вторая желтая», – сказал Федотов.