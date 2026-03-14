  • Экс-судья Федотов объяснил, почему Карасев не удалил Вендела и Соболева

14 марта, 21:59
17

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные судейские решения в матче 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.
  • Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.

«Желтая карточка Венделу – достаточно для этого эпизода. Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен.

Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее – можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало.

Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым. Это даже не фол.

Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову – да, рука выставлена, шел в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку.

Это не фол, но Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову – и была бы вторая желтая», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Вендел Карасев Сергей Федотов Игорь
NewLife
1773518069
"Будь удар акцентированнее, сильнее – можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало." А ты там с динамометром пробегал и все измерил. Федотова завербовали, и он потерял совесть.
vvv123
1773518882
Молодец, Федот, все правильно объяснил.
mahan
1773519150
В рпл прям отдельные правила футбола для зенита. Уж не знают как ещё всё переврать. В мировом футболе это прямая красная карточка, и вторая желтая. Если бы это было против игроков Зенита, они сейчас бы говорили, что так нельзя, это удаление, как жестко было сыграно. Все знают уже давно Зенит не может судья поможет. Тут два левых пенальти, с Балтикой, а второй круг только начался ))) Три тура, три левых пенальти, вот как очки надо набирать)))
anatolich72
1773519356
Экс-судья, скажи он по другому был бы экс-эксперт.
Aleksandr3112
1773523167
А когда дмитриевив играл в ногу или в мяч где тут пинальти
timon2401
1773523703
Действительно))) надо был такой «тычек» чтобы и так престарелый Рома уполз бы с поля… и то, наверняка, лысый бы не заметил, дабы лето скоро…а Мальдивы нынче дороги
Спартaк
1773541539
хахахах да да в подмышку.давай Я реале дам тебе кулаком в лоб и скажу что ты сам ударился об мою руку
Прокс
1773551724
Умярову надо было красную давать,он не играл в мяч,а пытался укусить подмышку Соболя,прямая красная!!!
Dimaz 10
1773561300
Стыдно за таких псевдо экспертов. Правила существуют, чтобы их соблюдать, а не интерпретировать. По букве закона, Вендел должен был получить прямую красную, а Соболев вторую жёлтую. И не надо натягивать сову на глобус. А все эти оценки про «недостаточность контакта» и «отсутствие продавливания» оставьте для А. Б. Миллера. Игра была похожа на ничейную. Первый тайм однозначно остался за Спартаком, второй скорее за хозяевами поля. Но результат на табло, так что выдыхаем
alefreddy
1773582724
отмазки болотных пошли
