Реакция Быстрова на провокационное празднование Соболева

Владимир Быстров высказался о том, как нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота «Спартака».

Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.

Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.

Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

«Соболеву повезло, что есть пенальти и можно забить с точки. А так бы и маска не пригодилась.

Он должен за мячи цепляться и помимо пенальти», – заявил Быстров.