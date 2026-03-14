Реакция Быстрова на провокационное празднование Соболева

Владимир Быстров высказался о том, как нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота «Спартака».
- Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.
- Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.
- Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.
«Соболеву повезло, что есть пенальти и можно забить с точки. А так бы и маска не пригодилась.
Он должен за мячи цепляться и помимо пенальти», – заявил Быстров.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: «Спорт-Экспресс»