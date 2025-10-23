Месси прокомментировал продление контракта с «Интером Майами»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси сделал заявление о заключении нового соглашения с клубом до 2028 года.

«Я очень рад тому, что остаюсь здесь и продолжаю этот проект, который оказался не только мечтой, но и прекрасной реальностью, – с возможностью играть на этом стадионе.

С первого дня в Майами я счастлив, поэтому очень рад, что продолжу выступать здесь. Мы с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем сыграть на «Майами Фридом Парк».

Мы не можем дождаться, когда он будет готов, чтобы прочувствовать наш новый дом изнутри – и чтобы фанаты тоже могли насладиться. Играть дома на таком потрясающем стадионе – это будет нечто очень особенное», – сказал аргентинец.