Семин отреагировал на желание Миранчука покинуть «Атланту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об Алексее Миранчуке.
Сегодня стало известно, что россиянин хочет покинуть «Атланту Юнайтед» из-за плохих результатов.
«На этот вопрос лучше всего он сам ответит. Нужно, чтобы он сам принимал решение, а не слушал кого‑то со стороны. Я смотрел очень мало матчей американской лиги. Сложно дать оценку его карьере в Америке. Если смотреть на команду, то, конечно, у него есть неудовлетворение по результатам в турнирной таблице. У него также есть неудовлетворение своей игрой, потому что забитых голов не очень много», – сказал Семин.
- Миранчук в «Атланте» с июля 2024 года.
- Он забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
- Контракт россиянина с клубом МЛС рассчитан еще на 2 года + включает опцию продления.
- Рыночная стоимость воспитанника «Локомотива» – 9 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»