Семин отреагировал на желание Миранчука покинуть «Атланту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об Алексее Миранчуке.

Сегодня стало известно, что россиянин хочет покинуть «Атланту Юнайтед» из-за плохих результатов.

«На этот вопрос лучше всего он сам ответит. Нужно, чтобы он сам принимал решение, а не слушал кого‑то со стороны. Я смотрел очень мало матчей американской лиги. Сложно дать оценку его карьере в Америке. Если смотреть на команду, то, конечно, у него есть неудовлетворение по результатам в турнирной таблице. У него также есть неудовлетворение своей игрой, потому что забитых голов не очень много», – сказал Семин.