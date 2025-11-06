Миранчук задумался об уходе из клуба МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук может сменить команду предстоящей зимой.
30-летний футболист задумался об уходе из клуба МЛС из-за плохих результатов.
Миранчук недоволен тем, что «Атланта» не смогла пройти в плей-офф МЛС.
Есть вероятность, что российский хавбек перейдет в другую команду лиги, поскольку его устраивает жизнь в США.
Вариант с возвращением в Россию Алексей пока не рассматривает.
- Миранчук в «Атланте» с июля 2024 года.
- Он забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
- Контракт россиянина с клубом МЛС рассчитан еще на 2 года + включает опцию продления.
- Рыночная стоимость воспитанника «Локомотива» – 9 миллионов евро.
Источник: Sport Baza