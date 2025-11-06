Миранчук задумался об уходе из клуба МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук может сменить команду предстоящей зимой.

30-летний футболист задумался об уходе из клуба МЛС из-за плохих результатов.

Миранчук недоволен тем, что «Атланта» не смогла пройти в плей-офф МЛС.

Есть вероятность, что российский хавбек перейдет в другую команду лиги, поскольку его устраивает жизнь в США.

Вариант с возвращением в Россию Алексей пока не рассматривает.