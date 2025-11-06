Введите ваш ник на сайте
Миранчук задумался об уходе из клуба МЛС

Вчера, 13:30
3

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук может сменить команду предстоящей зимой.

30-летний футболист задумался об уходе из клуба МЛС из-за плохих результатов.

Миранчук недоволен тем, что «Атланта» не смогла пройти в плей-офф МЛС.

Есть вероятность, что российский хавбек перейдет в другую команду лиги, поскольку его устраивает жизнь в США.

Вариант с возвращением в Россию Алексей пока не рассматривает.

  • Миранчук в «Атланте» с июля 2024 года.
  • Он забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
  • Контракт россиянина с клубом МЛС рассчитан еще на 2 года + включает опцию продления.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Локомотива» – 9 миллионов евро.

Еще по теме:
Семин выбрал 2 лучших российских футболистов за 10 лет
Семин сказал, нужно ли Миранчуку возвращаться из США в Россию
Смолова позвали в клуб МЛС 4
Источник: Sport Baza
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Anton1969
1762426300
Нечего ему делать в США!!!
опус 2
1762427595
Откуда информация ? Таким образом можно всякую хрень можно печатать !
