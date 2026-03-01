Трамп примет в Белом доме «Интер Майами»

«Интер Майами» посетит Белый дом 5 марта в связи с победой в прошлом сезоне МЛС.
Визит запланирован на четверг и пройдет перед матчем «Интер Майами» с «Ди Си Юнайтед», который состоится 7 марта.
Представитель Лионеля Месси, нападающего «Интер Майами», не ответил на вопрос, поедет ли аргентинец вместе с командой. «Интер Майами» также не прокомментировал информацию о визите.
- Если Месси примет участие, это станет его первым визитом в Белый дом. В январе 2025 года форварда приглашали на вручение Президентской медали Свободы от бывшего президента США Джо Байдена, но он не смог приехать.
- Команды, выигравшие МЛС, регулярно получают приглашения в Белый дом. Последним клубом МЛС, который приезжал в Вашингтон, был «Коламбус Крю» в 2024 году.
- «Интер Майами» выиграл МЛС-2025 в ноябре, обыграв «Ванкувер», и завоевал этот трофей впервые с момента вступления в MЛС в 2020 году.
Источник: The Athletic