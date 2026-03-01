Трамп примет в Белом доме «Интер Майами»

«Интер Майами» посетит Белый дом 5 марта в связи с победой в прошлом сезоне МЛС.

Визит запланирован на четверг и пройдет перед матчем «Интер Майами» с «Ди Си Юнайтед», который состоится 7 марта.

Представитель Лионеля Месси, нападающего «Интер Майами», не ответил на вопрос, поедет ли аргентинец вместе с командой. «Интер Майами» также не прокомментировал информацию о визите.