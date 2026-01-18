Агент Миранчука высказался о возможном уходе игрока из «Атланты»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, сказал, что клуб не планирует расставаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что россиянин может сменить клуб, и при этом остаться в МЛС.

«У меня нет такой информации [о возможном уходе]. Алексей тренируется, у него всe хорошо. Информация про то, что клуб хочет расстаться с ним, не соответствует действительности. Всe в рабочем режиме», – сказал Кузьмичев.

Миранчук вернулся в расположение американской команды после отпуска и уже приступил к тренировкам.