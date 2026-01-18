Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент Миранчука высказался о возможном уходе игрока из «Атланты»

Агент Миранчука высказался о возможном уходе игрока из «Атланты»

Сегодня, 12:59

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, сказал, что клуб не планирует расставаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что россиянин может сменить клуб, и при этом остаться в МЛС.

«У меня нет такой информации [о возможном уходе]. Алексей тренируется, у него всe хорошо. Информация про то, что клуб хочет расстаться с ним, не соответствует действительности. Всe в рабочем режиме», – сказал Кузьмичев.

Миранчук вернулся в расположение американской команды после отпуска и уже приступил к тренировкам.

  • В прошлом году россиянин провел за «Атланту» 36 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
  • Контракт 30‑летнего Миранчука с клубом из Джорджии действует до конца декабря 2027 года, в договоре прописана опция продления на один год.

Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
