Агент Миранчука высказался о возможном уходе игрока из «Атланты»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, сказал, что клуб не планирует расставаться с футболистом.
Ранее сообщалось, что россиянин может сменить клуб, и при этом остаться в МЛС.
«У меня нет такой информации [о возможном уходе]. Алексей тренируется, у него всe хорошо. Информация про то, что клуб хочет расстаться с ним, не соответствует действительности. Всe в рабочем режиме», – сказал Кузьмичев.
Миранчук вернулся в расположение американской команды после отпуска и уже приступил к тренировкам.
- В прошлом году россиянин провел за «Атланту» 36 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Контракт 30‑летнего Миранчука с клубом из Джорджии действует до конца декабря 2027 года, в договоре прописана опция продления на один год.
Источник: «Матч ТВ»