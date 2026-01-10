Заварзин объяснил, почему США не накажут за атаку на Венесуэлу

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин не верит в отстранение США от мирового футбола.

Российские команды не участвуют в международных турнирах почти 4 года – с февраля 2022-го.

США 3 января нанесли ракетно-бомбовые удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро с женой.

Летом в США пройдет чемпионат мира.

«Никто не отстранит США от соревнований. Их тогда еще за Югославию надо было отстранять, но этого же не произошло. А Россия стоит у всех поперек горла.

А в США уже чемпионат мира через полгода, кто будет их отстранять или турнир переносить? Есть спонсоры, обязательства, миллиарды потраченных денег. Американцев никто не трогает, потому что в ФИФА их деньги.

Мы уже увидели, как лебезил Инфантино перед Трампом. Все и все понимают, а дилетанты говорят об отстранении. ФИФА ручная у США», – сказал Заварзин.