В «Интере Майами» раскрыли зарплату Месси

Хорхе Мас, владелец «Интер Майами», рассказал, сколько клуб тратит на контракт Лионеля Месси.

По словам руководителя клуба МЛС, аргентинец получает от 60 до 70 млн евро в год, а сумма включает зарплату футболиста и права на участие в капитале клуба.

«Причина, по которой мне нужны спонсоры, – и чтобы они были мирового уровня, – заключается в том, что игроки стоят дорого. Я плачу Месси – и он стоит каждого цента, – но это обходится в сумму от 60 до 70 миллионов евро в год. Если сложить все», – сказал Мас.

Также владелец «Интер Майами» сообщил, что клуб покрывает расходы на звезд за счет коммерческих контрактов, которые, по его оценке, дают около 55% выручки, тогда как телевизионные права приносят около 2%.