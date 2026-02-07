10 лучших игроков МЛС по версии Goal

Издание Goal перед новым сезоном МЛС составило рейтинг лучших игроков лиги. В частности, в него попал бывший форвард «Рубина» Андерс Дрейер.
Десятка выглядит так.
1. Лионель Месси («Интер Майами»).
2. Томас Мюллер («Ванкувер»).
3. Хын-Мин Сон («Лос-Анджелес»).
4. Андерс Дрейер («Сан-Диего»).
5. Родриго Де Пауль («Интер Майами»).
6. Денис Буанга («Лос-Анджелес»).
7. Эвандер («Цинциннати»).
8. Кристиан Рольдан («Сиэтл»).
9. Себастьян Берхальтер («Ванкувер»).
10. Сэм Сарридж («Нэшвилл»).
Источник: Goal