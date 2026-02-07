Введите ваш ник на сайте
10 лучших игроков МЛС по версии Goal

Вчера, 23:37

Издание Goal перед новым сезоном МЛС составило рейтинг лучших игроков лиги. В частности, в него попал бывший форвард «Рубина» Андерс Дрейер.

Десятка выглядит так.

1. Лионель Месси («Интер Майами»).

2. Томас Мюллер («Ванкувер»).

3. Хын-Мин Сон («Лос-Анджелес»).

4. Андерс Дрейер («Сан-Диего»).

5. Родриго Де Пауль («Интер Майами»).

6. Денис Буанга («Лос-Анджелес»).

7. Эвандер («Цинциннати»).

8. Кристиан Рольдан («Сиэтл»).

9. Себастьян Берхальтер («Ванкувер»).

10. Сэм Сарридж («Нэшвилл»).

Хамес подписал контракт с 13-м клубом в карьере
Источник: Goal
США. МЛС Ванкувер Уайткепс Интер Майами Сан-Диего Месси Лионель Мюллер Томас Дрейер Андерс
