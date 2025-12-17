Стало известно, где продолжит карьеру Суарес

Нападающий Луис Суарес близок к продлению на год контракта с «Интер Майами».
В конце минувшего сезона уругваец потерял место в основе «цапель», проиграв конкуренцию 19-летнему аргентинцу Матео Сильветти. Суарес готов к снижению своей роли в составе команды.
Ожидается, что сезон-2026 станет для Суареса заключительным в «Интер Майами». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.
38-летний Суарес в этом сезоне провел за «Интер Майами» 42 матча, забил 14 голов, сделал 15 ассистов.
- Команда выиграла Кубок МЛС в сезоне-2025.
- Уругваец выступает за клуб из Флориды с 2024 года.
Источник: Miami Herald