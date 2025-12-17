Стало известно, где продолжит карьеру Суарес

Нападающий Луис Суарес близок к продлению на год контракта с «Интер Майами».

В конце минувшего сезона уругваец потерял место в основе «цапель», проиграв конкуренцию 19-летнему аргентинцу Матео Сильветти. Суарес готов к снижению своей роли в составе команды.

Ожидается, что сезон-2026 станет для Суареса заключительным в «Интер Майами». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.

38-летний Суарес в этом сезоне провел за «Интер Майами» 42 матча, забил 14 голов, сделал 15 ассистов.