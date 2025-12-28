Роналду хочет в «Интер Майами»: известна цель

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет перейти в «Интер Майами».
Португалец опасается, что Лионель Месси, выступая в США, обгонит португальца по голам. Поэтому Роналду хочет перейти в «Интер» и отобрать у Лео штрафные и пенальти, чтобы снизить количество забиваемых голов аргентинцем.
- В этом сезоне 40-летний нападающий провел за «Аль-Наср» 13 матчей, забил 11 голов, сделал 3 ассиста.
- Португалец довел число голов, которые он забил за карьеру, до 956.
- Контракт до 2027 года.
Источник: Mundo Deportivo