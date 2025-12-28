Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду хочет в «Интер Майами»: известна цель

Вчера, 13:56
14

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет перейти в «Интер Майами».

Португалец опасается, что Лионель Месси, выступая в США, обгонит португальца по голам. Поэтому Роналду хочет перейти в «Интер» и отобрать у Лео штрафные и пенальти, чтобы снизить количество забиваемых голов аргентинцем.

  • В этом сезоне 40-летний нападающий провел за «Аль-Наср» 13 матчей, забил 11 голов, сделал 3 ассиста.
  • Португалец довел число голов, которые он забил за карьеру, до 956.
  • Контракт до 2027 года.

Еще по теме:
Роналду подвел итоги года: «40 голов в 40 лет»
Морган – после дубля Роналду: «Нет сомнений насчет величайшего бомбардира в истории» 1
Роналду одной фразой прокомментировал дубль в ворота «Аль-Охдуда»
Источник: Mundo Deportivo
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1766922441
какой эже эгоизм у людей
Ответить
рылы
1766925335
все прям поверили.
Ответить
Чермындыр
1766925797
Давненько такого бреда не слышал
Ответить
Hunter 717
1766930659
Это же надо так скурить травку чтобы так высказаться
Ответить
Benifacto
1766933248
насыпте мне этого ****** тоже! тож хочу
Ответить
САНЁК17
1766934902
Рано отмечающий Новый год из команды барбардира
Ответить
k611
1766940427
То есть зарплата не принципиальна, главное чтобы лидерство по голам не отобрали. В Интере ему такой заработок не предложат...
Ответить
odoon
1766964049
Давно такой надуманной чепухи не было
Ответить
гууд
1767001455
Редактор это ты сам придумал или бабки возле подьезда рассказали?))
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
Роналду хочет в «Интер Майами»: известна цель
Вчера, 13:56
14
ФотоЖена Месси показала рождественское фото с Лионелем
26 декабря
1
Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»
25 декабря
Сестра Месси серьезно пострадала в автомобильной аварии
23 декабря
Орлов указал на главную ошибку в карьере Миранчука
19 декабря
Миранчук выбрал лучший новогодний фильм
19 декабря
Фанаты «Атланты» выбрали гол Миранчука лучшим в 2025 году
18 декабря
1
Стало известно, где продолжит карьеру Суарес
17 декабря
Агент Миранчука прояснил будущее Алексея в «Атланте»
16 декабря
Клуб Месси нацелился на звезду «Барселоны»
16 декабря
Миранчук сравнил Семина и Гасперини
16 декабря
Алексей Миранчук ответил, в чем уступает брату Антону
15 декабря
1
Миранчук назвал самый тупой вопрос от журналистов
15 декабря
2
Миранчук рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе: «Закрыл глаза и прислонил карту»
15 декабря
13
Воспитанник «Реала» станет одноклубником Месси
15 декабря
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
13 декабря
1
Миранчук ответил, загнивает ли Америка
13 декабря
1
Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там
13 декабря
13
ВидеоФанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии
13 декабря
2
ВидеоПамятник Месси в Индии
12 декабря
2
Миранчук высказался о возвращении в Европу
12 декабря
«Интер Майами» купил действующего чемпиона мира, которым интересовался «Зенит»
12 декабря
2
Месси серьезно упал в трансферной стоимости
11 декабря
2
Алексей Миранчук упал в трансферной стоимости
11 декабря
1
ФотоМесси откроет себе памятник в Индии
11 декабря
2
38-летний Месси 2-й раз подряд стал самым ценным игроком сезона МЛС
9 декабря
1
Реакция Месси на чемпионство в МЛС
7 декабря
Месси выиграл с «Интером Майами» 2-й трофей за неделю – 48-й в карьере
7 декабря
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 