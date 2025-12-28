Роналду хочет в «Интер Майами»: известна цель

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет перейти в «Интер Майами».

Португалец опасается, что Лионель Месси, выступая в США, обгонит португальца по голам. Поэтому Роналду хочет перейти в «Интер» и отобрать у Лео штрафные и пенальти, чтобы снизить количество забиваемых голов аргентинцем.