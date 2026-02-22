Введите ваш ник на сайте
Блаттер – о Трампе: «Худшее, что случалось с ФИФА»

Вчера, 21:45
9

Бывший президент ФИФА раскритиковал организацию за вмешательство Дональда Трампа.

  • ФИФА ранее вручила президенту США первую в истории организации премию мира. Торжественная церемония состоялась 5 декабря 2025 года.
  • Летом в США пройдет чемпионат мира-2026.

«Сначала ФИФА изменилась к худшему, затем стала еще хуже. Сейчас она хуже, чем когда-либо. Царит полная диктатура, чиновники скованы наручниками. Чтобы заставить людей молчать, им дают деньги или повышение.

Вмешательство президента США в дела чемпионата мира – худшее, что случилось с ФИФА. И этому нет никакого противодействия. Почему бы нам не заступиться? Я прошу [членов ФИФА] выступить, сказать, что это неправильно. У нас еще есть время что-то сделать», – сказал Блаттер.

Источник: CBC
США. МЛС Чемпионат мира Блаттер Зепп
Интерес
1771786189
Ну когда-то посчитали тебя плохим, но всё оказалось привычно и скучно :всё познаётся в сравнении.Но вот Дюкову руководитель ФИФА нравится.Наш,грит,человек,но окружение не даёт нас любить, и УЕФА препятствует.
Ответить
Plyash
1771786388
Быстренько Платини на возврат в фифу и уефу , он быстренько порядок наведёт .
Ответить
Император 1
1771786939
Скоро накажут за такие высказывания
Ответить
САДЫЧОК
1771790084
Тут большую роль сыграл Инфантино лицемер всем улыбающийся, но делает всё в интересах США и своего кармана.
Ответить
subbotaspartak
1771820332
Исполнительному президенту ФИФА Трампу пофиг
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771821675
Колосков мечтает занять место Инфантино,но лысый против
Ответить
bset
1771823974
Инфантино коррупционер похоже еще похлеще. Трампа в одно место целует, видимо не за бесплатно. Про Россию вспоминает - тоже видимо денег пообещали. Со всех соберет и на пенсию.
Ответить
