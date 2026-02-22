Блаттер – о Трампе: «Худшее, что случалось с ФИФА»

Бывший президент ФИФА раскритиковал организацию за вмешательство Дональда Трампа.

ФИФА ранее вручила президенту США первую в истории организации премию мира. Торжественная церемония состоялась 5 декабря 2025 года.

Летом в США пройдет чемпионат мира-2026.

«Сначала ФИФА изменилась к худшему, затем стала еще хуже. Сейчас она хуже, чем когда-либо. Царит полная диктатура, чиновники скованы наручниками. Чтобы заставить людей молчать, им дают деньги или повышение.

Вмешательство президента США в дела чемпионата мира – худшее, что случилось с ФИФА. И этому нет никакого противодействия. Почему бы нам не заступиться? Я прошу [членов ФИФА] выступить, сказать, что это неправильно. У нас еще есть время что-то сделать», – сказал Блаттер.