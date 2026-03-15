АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью из-за ошибки Доннаруммы и отпустил «Арсенал» на 9 очков

«Манчестер Сити» потерял очки в 30-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграла вничью с «Вест Хэмом» – 1:1.

Лондонцы сравняли счет на 35-й минуте благодаря ошибке Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянский вратарь не дотянулся до мяча при розыгрыше углового.

«Сити» отстал от лидирующего в АПЛ «Арсенала» на девять очков, имея один матч в запасе.