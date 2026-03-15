Тренер «Балтики» рассказал, что произошло в концовке игры с ЦСКА

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев дал комментарии по итогам матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Калининградцы дома победили со счетом 1:0.

В компенсированное время на поле произошла массовая потасовка.

Сначала главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

– Ребята выполнили установку. Конечно, брака хватало, но то, что мы просили, они делали, и мы были близки ко второму забитому мячу.

– С вашей точки зрения, что произошло в конце?

– В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали.

Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему.