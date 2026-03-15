Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Тренер «Балтики» рассказал, что произошло в концовке игры с ЦСКА

Тренер «Балтики» рассказал, что произошло в концовке игры с ЦСКА

15 марта, 00:01
13

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев дал комментарии по итогам матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • Калининградцы дома победили со счетом 1:0.
  • В компенсированное время на поле произошла массовая потасовка.
  • Сначала главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

– Ребята выполнили установку. Конечно, брака хватало, но то, что мы просили, они делали, и мы были близки ко второму забитому мячу.

– С вашей точки зрения, что произошло в конце?

– В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали.

Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Нагайцев Юрий Челестини Фабио
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1773549461
Мерзкий типочек, этот Бла-бла-лаев.
Ответить
алдан2014
1773550225
Вот и проявилась сущность блаблаблаева
Ответить
k611
1773553047
Провокатор то главный тренер Балтики, на этом акцент надо сделать.
Ответить
Strig
1773553306
это эмоции когда компенсированное время ЗАКОНЧИЛОСЬ!
Ответить
rash1959
1773554795
Вот тот момент когда жалеешь, что нет в команде такого как Николсон.
Ответить
boris63
1773556013
Всё правильно, то самое время когда надо включить дурочка.
Ответить
Интерес
1773564473
Патаму-шта "моя твоя ни бэ, ни понимэ"...
Ответить
Интерес
1773564556
...и все обиженки внизу высказались!
Ответить
subbotaspartak
1773571052
Смотри какой белый и пушистый, а был петушистый...
Ответить
bashnat013
1773596844
Какое право имеет итальяшка прибегать в зону отчуждения у нас санкции ,а еще и п…ь!Вообще не понятно почему эту обе …..ну не от ….ли еще на поле !Гнать леглироидов из нашей страны!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 