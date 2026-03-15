Тренер «Балтики» рассказал, что произошло в концовке игры с ЦСКА

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев дал комментарии по итогам матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Калининградцы дома победили со счетом 1:0.
- В компенсированное время на поле произошла массовая потасовка.
- Сначала главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
- Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
- Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
- В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.
– Ребята выполнили установку. Конечно, брака хватало, но то, что мы просили, они делали, и мы были близки ко второму забитому мячу.
– С вашей точки зрения, что произошло в конце?
– В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали.
Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему.
Источник: «Матч ТВ»