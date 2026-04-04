  • ЦСКА призвали уволить Челестини после победы над «Акроном»

ЦСКА призвали уволить Челестини после победы над «Акроном»

4 апреля, 22:57
11

Аналитики издания «МЯЧ RU» считают, что ЦСКА следует задуматься об отставке главного тренера Фабио Челестини.

  • В 23-м туре РПЛ ЦСКА с трудом победил на выезде «Акрон» (2:1).
  • Москвичи поднялись на четвертое место таблицы.
  • Челестини принял команду летом, сменив Марко Николича.

«Челестини – АУТ? ЦСКА пора увольнять Фабио.

Сегодняшняя победа над «Акроном», возможно, отстрочила это – спас Круговой, а ведь до этого команда Тедеева пропустила 10 за 3 матча. Пока для итальянского специалиста нет замены и, вероятно, не будет до лета. Но дела у команды идут не очень.

Трансферы и победа в Зимнем кубке подарили фанатам ложные надежды. Да, ЦСКА еще борется в FONBET Кубке России и РПЛ, но, кажется, что Челестини полностью потерял контроль над командой. Мойзес – яркое тому подтверждение, пока непонятно, что с ним будет дальше при Фабио. Сегодня у него 0 игровых минут (понятно, что еще набирает форму, но ведь этого можно было избежать). Обляков и вовсе кидался бутылками после замены.

Челестини продолжает гнуть свою линию, не проявляя гибкости. Возможно, повлияло то, что Фабио дали слишком много полномочий – ему привели всех игроков, которых он хотел, а ещe итальянец привез ~9 новых иностранных помощников, включая свою жену. Проблесков и командной структуры у ЦСКА не видно, зачастую матчи вытаскивается индивидуальными действиями игроков.

И зачем тогда откладывать? Но, возможно, нам не видна вся работа Фабио», – написало издание.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Комментарии (11)
1775335066
"Написало издание"-это круто, круче даже знаменитого "есть мнение".
шахта Заполярная
1775337089
А че так, ведь сколько медных труб сломали, а тут раз и пшел вон
Mirak92
1775337929
Согласен
АЛЕКС 58
1775347925
Придурок упёртый. Выпускает никакого Барина,и держит на скамейке Мойзеса. В команде не здоровое настроение.
bratskij
1775361230
Притащили бездарных нищебродов в нашу страну на свою голову со сгнившими стереотипами, что за бугром всё лучше, а как показывает практика последних лет, то это всё от лукавого.
subbotaspartak
1775363069
~9 новых иностранных помощников,... Первая смена в шахте 50 лет назад, понятий ноль, к напарнику: Олег, давай помогу - Он: Не надо мне помогать, надо со мной работать... Давайте все работать... (Пенсионеры по желанию)
Сам_себе_сказал
1775363253
в зимнем кубке они ни одного матча не выиграли
Литейный 4 (returned)
1775369996
Победа с душком. Гыгыгы
Аневендо
1775503649
Уровень издания космос. Где-то пустил слезу Черданцев. Челестини швейцарский специалист, клоуны
