ЦСКА призвали уволить Челестини после победы над «Акроном»

Аналитики издания «МЯЧ RU» считают, что ЦСКА следует задуматься об отставке главного тренера Фабио Челестини.

В 23-м туре РПЛ ЦСКА с трудом победил на выезде «Акрон» (2:1).

Москвичи поднялись на четвертое место таблицы.

Челестини принял команду летом, сменив Марко Николича.

«Челестини – АУТ? ЦСКА пора увольнять Фабио.

Сегодняшняя победа над «Акроном», возможно, отстрочила это – спас Круговой, а ведь до этого команда Тедеева пропустила 10 за 3 матча. Пока для итальянского специалиста нет замены и, вероятно, не будет до лета. Но дела у команды идут не очень.

Трансферы и победа в Зимнем кубке подарили фанатам ложные надежды. Да, ЦСКА еще борется в FONBET Кубке России и РПЛ, но, кажется, что Челестини полностью потерял контроль над командой. Мойзес – яркое тому подтверждение, пока непонятно, что с ним будет дальше при Фабио. Сегодня у него 0 игровых минут (понятно, что еще набирает форму, но ведь этого можно было избежать). Обляков и вовсе кидался бутылками после замены.

Челестини продолжает гнуть свою линию, не проявляя гибкости. Возможно, повлияло то, что Фабио дали слишком много полномочий – ему привели всех игроков, которых он хотел, а ещe итальянец привез ~9 новых иностранных помощников, включая свою жену. Проблесков и командной структуры у ЦСКА не видно, зачастую матчи вытаскивается индивидуальными действиями игроков.

И зачем тогда откладывать? Но, возможно, нам не видна вся работа Фабио», – написало издание.