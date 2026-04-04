«Что-то заболело у него»: в «Зените» объяснили исчезновение Дурана

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал отсутствие форварда Джона Дурана в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Что-то заболело у него», – сообщил Адамов.

Есть информация, что колумбийского спортсмена приберегли к кубковому матчу со «Спартаком». Дуран забивал красно-белым в марте в рамках чемпионата России по футболу. Та игра тоже была на «Газпром Арене».