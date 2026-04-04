Адиева уволили из «Крыльев Советов» из-за обиды губернатора Федорищева

Юрист, агент Антон Смирнов поделился подробностями отставки главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева.

«На Адиева обиделся губернатор Вячеслав Федорищев, что тот не его фамилию назвал в интервью, а Дмитрия Яковлева, дескать именно с ним у него отношения и договоренности.

Дальше самый честный (не уверен, что не надо ставить кавычки) губернатор с идеями чистого спорта вероятнее всего даeт указание уволить Адиева и опубликовать на всех ресурсах информацию об увольнении, ещe не договорившись с тренером. Мы помним, какой пиетет у Федорищева к публичной составляющей. Так и делают.

Информацию объявляют, а самому тренеру втюхивают одну зарплату, на которую, вот неожиданность, Адиев не согласен. А что делать в таком случае дальше за несколько дней до возобновления чемпионата? Информацию дали, Сергея Булатова надо объявлять врио. По факту сама выданная публично информация уже является фактом расторжения для всех инстанций. Соответственно Адиев выиграет любой суд.

Чтобы избежать скандала и не продлевать агонию дальше, у «КС» нет другого варианта кроме как выплатить Адиеву полностью всю зарплату до конца контракта.

Кто в этом виноват? Мое мнение, что в этом виноват Федорищев.

На выходе: вместо того, чтобы получить деньги от «Актобе», самарский клуб заплатил деньги Адиеву. Ну не глупость?) И как вам такое управление?» – написал Смирнов.