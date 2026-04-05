Круговой отреагировал на признание себя лучшим игроком сборной России в 21-м веке

Латераль сборной России Данил Круговой прокомментировал мнение Максима Глушенкова.
Зенитовец заявил, что Круговой – лучший футболист сборной России в этом веке.
– Недавно в интервью Глушенков назвал тебя лучшим футболистом сборной России в 21 веке.
– Ребята, Глуш разговаривает на языке фактов! Я уже говорил об этом.
– Это правда?
– Конечно! Да ладно, это шутка. Просто я мимо проходил в Краснодаре и сказал: «Глуш, если что, то называй меня и всe!».
- 27-летний Круговой провел за сборную России десять матчей. Все они были товарищескими и состоялись с 2022 года.
- Он был в заявке национальной команды в ее последнем официальном матче с Хорватией в ноябре 2021-го, но остался в запасе и на поле не вышел.
- Круговой – воспитанник «Зенита».
Источник: «Советский спорт»