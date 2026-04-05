Круговой отреагировал на признание себя лучшим игроком сборной России в 21-м веке

Латераль сборной России Данил Круговой прокомментировал мнение Максима Глушенкова.

– Недавно в интервью Глушенков назвал тебя лучшим футболистом сборной России в 21 веке.

– Ребята, Глуш разговаривает на языке фактов! Я уже говорил об этом.

– Это правда?

– Конечно! Да ладно, это шутка. Просто я мимо проходил в Краснодаре и сказал: «Глуш, если что, то называй меня и всe!».