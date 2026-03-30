Глушенков назвал лучшего игрока сборной России в XXI веке

Нападающий сборной России Максим Глушенков назвал лучшим игроком национальной команды в этом веке Данила Кругового.
– Лучший футболист сборной России в XXI веке и почему?
– Данил Круговой. У него очень хороший удар.
– Футболист сборной России, на чьей игре ты рос?
– Андрей Аршавин.
– Если брать легенд сборной России, с кем ты можешь себя сравнить по характеру?
– Не знаю. Не люблю себя ни с кем сравнивать, пусть это другие люди делают.
- 27-летний Круговой провел за сборную России 10 матчей. Все они были товарищескими и состоялись с 2022 года.
- Он был в заявке национальной команды в ее последнем официальном матче с Хорватией в ноябре 2021-го, но остался в запасе и на поле не вышел.
- 26-летний Глушенков сыграл 9 матчей за сборную России, забил 3 гола.
Источник: «Советский спорт»