Глушенков назвал лучшего игрока сборной России в XXI веке

Нападающий сборной России Максим Глушенков назвал лучшим игроком национальной команды в этом веке Данила Кругового.

– Лучший футболист сборной России в XXI веке и почему?

– Данил Круговой. У него очень хороший удар.

– Футболист сборной России, на чьей игре ты рос?

– Андрей Аршавин.

– Если брать легенд сборной России, с кем ты можешь себя сравнить по характеру?

– Не знаю. Не люблю себя ни с кем сравнивать, пусть это другие люди делают.