Новый клуб Юрана, в «Спартаке» появится рыцарь, объединение «Сочи» с другим клубом, ночная тусовка Дурана и другие новости

Украинец Забарный эффектно подстраховал Сафонова.

«Он пьяный сегодня?»: фанатам «ПСЖ» не понравилась игра Сафонова.

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Клуб РПЛ может объединиться с командой из Первой лиги.

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Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик.

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Зенитовец Дуран пропустил матч с «Крыльями Советов» после ночной тусовки.

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