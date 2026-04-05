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  • Новый клуб Юрана, в «Спартаке» появится рыцарь, объединение «Сочи» с другим клубом, ночная тусовка Дурана и другие новости

Новый клуб Юрана, в «Спартаке» появится рыцарь, объединение «Сочи» с другим клубом, ночная тусовка Дурана и другие новости

5 апреля, 01:06

Украинец Забарный эффектно подстраховал Сафонова.

«Он пьяный сегодня?»: фанатам «ПСЖ» не понравилась игра Сафонова.

Игрок «Спартака» станет рыцарем.

Клуб РПЛ может объединиться с командой из Первой лиги.

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РПЛ. Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» (2:1) и возглавить таблицу.

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Источник: «Бомбардир»
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