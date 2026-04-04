Мусаев прокомментировал вырванную победу над «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по итогам матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата» (1:0).

Единственный гол в последние десять минут основного времени забил нападающий гостей Джон Кордоба.

«Как и ожидалось, крайне сложный матч. Вытерпели, игра была больше ничейная, но использовали свой момент. Важная победа, поздравляю всех. Оставшиеся матчи будет только так.

Давила ответственность, согласен. Кордоба и Ленини после сборной и долгого пути не представляю, как вышли, Сперцян тоже. Пацаны проявили характер», – сказал Мусаев.