Мусаев прокомментировал вырванную победу над «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по итогам матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата» (1:0).
Единственный гол в последние десять минут основного времени забил нападающий гостей Джон Кордоба.
«Как и ожидалось, крайне сложный матч. Вытерпели, игра была больше ничейная, но использовали свой момент. Важная победа, поздравляю всех. Оставшиеся матчи будет только так.
Давила ответственность, согласен. Кордоба и Ленини после сборной и долгого пути не представляю, как вышли, Сперцян тоже. Пацаны проявили характер», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» победил «Ахмат» в третьем очном матче подряд.
- «Ахмат» остался на девятой строчке таблицы. Команда впервые проиграла весной.
- У «Краснодара» пять побед подряд. Впереди гостевой матч против «Зенита» (12 апреля).
