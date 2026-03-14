Полное видео потасовки, спровоцированной Талалаевым

Опубликовано полное видео массовой потасовки, произошедшей в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.
Тренеры обеих команд Андрей Талалаев и Фабио Челестини едва не подрались сначала на поле, а затем в подтрибунном помещении. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
- Потасовку спровоцировал Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
- Тренера «Балтики» толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
- В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.
Источник: «Бомбардир»