Полное видео потасовки, спровоцированной Талалаевым

14 марта, 23:19
19

Опубликовано полное видео массовой потасовки, произошедшей в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.

Тренеры обеих команд Андрей Талалаев и Фабио Челестини едва не подрались сначала на поле, а затем в подтрибунном помещении. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

  • Потасовку спровоцировал Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Тренера «Балтики» толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

Еще по теме:
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА 4
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева 6
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА 13
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1773519715
Почему Талалаевым? Игроком ЦСКА который толкнул Талалаева.. Только за это должна быть прямая красная..
Ответить
andrei-sarap-yandex
1773522096
С ОДНИМ МЯЧОМ ИГРАЛИ ??????? ПОЗОР
Ответить
САНЁК17
1773522165
Тренер Балтики неадекватно себя вел , как будто он только у себя будет играть
Ответить
Niklas80
1773542515
Какой-то чудной тренер.
Ответить
Бан
1773542902
Талалаев любит выпячивать себя, достаточно посмотреть, как он артистично размахивает руками давая игрокам указания. Видимо считает себя великим тренером. Его нынешний поступок из этой серии — решил заострить внимание на себе в конце выигранного матча. За такое в двором футболе бьют долго и жестоко. Тут речь не о правилах, а о мужском достоинстве.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773550498
Талалай-позор российского тренеризма (его пинали под зад из всех команд,которые он тренировал)
Ответить
Dr Metal
1773556079
Балтика и так уверенно шла к победе, Талалай просто упал в глазах на самое днище
Ответить
Интерес
1773563975
Выбил и выбил..Дебил Кармо (бесполезная покупка, в ряду остальных,включая Баринова)должен был взять мяч с точки рядом и ввести в игру. Словом, фанаберия ЦСКА посрамлена и мои самые плохие предчувствия, что гастеры не смогут провести столь сложную и долгую подготовку,без пребывания в штабе знающего российского специалиста, оправдались.Лёха, ты торжествуешь?
Ответить
Fin035
1773578168
Талалаев на победных эмоциях дал волю выпнуть мяч. Ну и что здесь такого? В любом случае арбитр добавил бы потерянные минуты, а ЦСКА вместо того, чтобы взять другой мяч и скорее ввести в игру, поставил точку в своем поражении! Каким бы ни был Талалаев, показывать нужно себя на поле, а не за ним!
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
23
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
4
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
