  • Акинфеев эмоционально высказался о четырех подряд поражениях ЦСКА в РПЛ

Акинфеев эмоционально высказался о четырех подряд поражениях ЦСКА в РПЛ

15 марта, 00:18
16

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сделал заявление о последних результатах команды в чемпионате России.

  • В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.
  • Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.
  • ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

«Дорогие друзья, пришло время высказаться, потому что то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь вас, не устраивает нас.

В раздевалке состоялся серьезный разговор. То, что мы демонстрируем в этих весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА.

Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом.

Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю: этими матчами мы не даем вам надежду на какое‑то светлое будущее.

И четыре поражения подряд – это из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти тоже вместе.

Поэтому я очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выбраться из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас», – сказал Акинфеев на видео в своем телеграм‑канале.

Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Акинфеев Игорь
RUSARM
1773523905
Мы все понимаем Игорь,но что происходит??По чему мы так сливаем соперникам и по составу и по уровню ниже нас,как такое объяснить,как?? Ведь для тренера приобрели всех игроков,что он хотел,а результат нулевой!!! Чем это можно оправдать? Вот я болельщик с почти 60 летним стажем,видел всякое,но такого наплевательского отношения некоторых игроков очень возмущают,как и упертость тренера,не имеющего плана Б на игру если не получается план А. Не хочу вдаваться в личности,но всю ответственность за состав на игру и саму игру несет тренер,а он последнее время наступает на одни и те же грабли, и да Швейцария,это не Россия!! Зачем убрали Алексея из тренерского штаба,который знает наш РПЛ,но ввели жену тренера,очень это все мутно и рано или поздно это должно было аукнуться,вот мы и получили по ушам,за такое!!!
FWSPM
1773524740
мда чемпионство не в этом году уже точно ну ничего бывает) все началось с того что николича профукали
boris63
1773533775
Что за команду строит Челестини, непонятно, вроде цирк какой то?
Mirak92
1773534069
А кричали, челестини красава. говорил же что будет пзц
k611
1773552892
На старте, после зимней паузы вроде три матча проиграли подряд, откуда 4й взялся...
Strig
1773553572
на пенсию пора раз слова начать говорить... играть НАДО
biber.ru
1773554044
Вчера настроение было испорчено. Сегодня настроение ещё хуже и давление. Дорогой, Игорёк! Если так будете играть, то от друзей придётся быть подальше, здоровье важнее. Одни гребут, другие топят, так не пойдёт!
Яцык3691
1773554207
А где клинер?Ржёт тихонько в стойле роняя скупые слёзы на израненую
СильныйМозг
1773554518
На предсезонке одели на себя золотые медали, вот что случилось!
crf57
1773576837
Вы сейчас в одной лодке с РОСТОВОМ,дорогие напарники.СТЫДОБИЩА!
