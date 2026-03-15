Акинфеев эмоционально высказался о четырех подряд поражениях ЦСКА в РПЛ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сделал заявление о последних результатах команды в чемпионате России.

В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.

Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

«Дорогие друзья, пришло время высказаться, потому что то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь вас, не устраивает нас.

В раздевалке состоялся серьезный разговор. То, что мы демонстрируем в этих весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА.

Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом.

Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю: этими матчами мы не даем вам надежду на какое‑то светлое будущее.

И четыре поражения подряд – это из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти тоже вместе.

Поэтому я очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выбраться из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку. Любим вас», – сказал Акинфеев на видео в своем телеграм‑канале.