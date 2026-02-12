Введите ваш ник на сайте
Жена Месси рассказала о питании и образе жизни мужа

12 февраля, 09:06
1

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, высказалась об их с мужем образе жизни.

– Что насчет питания, диеты и восстановления?

– Моему мужу постоянно приходится сидеть на диете из-за того, чем он занимается. Мы должны правильно питаться. Мы не пьем алкоголь и не курим. Мы стараемся, чтобы все продукты были органическими. Все это вместе, с физическими упражнениями, питанием и ментальным здоровьем – это образ жизни.

  • 38-летний Месси в 2025 году провел за «Интер Майами» 49 матчей, забил 43 гола, сделал 26 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028 года.

Источник: Elle
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
