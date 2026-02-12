Жена Месси рассказала о питании и образе жизни мужа

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, высказалась об их с мужем образе жизни.

– Что насчет питания, диеты и восстановления?

– Моему мужу постоянно приходится сидеть на диете из-за того, чем он занимается. Мы должны правильно питаться. Мы не пьем алкоголь и не курим. Мы стараемся, чтобы все продукты были органическими. Все это вместе, с физическими упражнениями, питанием и ментальным здоровьем – это образ жизни.