Жена Месси рассказала о питании и образе жизни мужа

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, высказалась об их с мужем образе жизни.
– Что насчет питания, диеты и восстановления?
– Моему мужу постоянно приходится сидеть на диете из-за того, чем он занимается. Мы должны правильно питаться. Мы не пьем алкоголь и не курим. Мы стараемся, чтобы все продукты были органическими. Все это вместе, с физическими упражнениями, питанием и ментальным здоровьем – это образ жизни.
- 38-летний Месси в 2025 году провел за «Интер Майами» 49 матчей, забил 43 гола, сделал 26 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Elle