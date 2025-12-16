Агент Миранчука прояснил будущее Алексея в «Атланте»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о желании игрока сменить команду.
«Насколько я знаю, никаких предпосылок, чтобы он поменял команду, нет.
Информация, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором того, чтобы поменять команду, не соответствует действительности.
Надо знать Алексея, он профессионал и точно такого посыла не будет, тем более через прессу», – сказал агент.
- 30-летний Миранчук в «Атланте» с 2024 года.
- Его статистика: 50 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
- До этого российский хавбек выступал за «Аталанту», «Торино», «Локомотив».
Источник: «Матч ТВ»