Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Миранчука прояснил будущее Алексея в «Атланте»

16 декабря, 22:10

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о желании игрока сменить команду.

«Насколько я знаю, никаких предпосылок, чтобы он поменял команду, нет.

Информация, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором того, чтобы поменять команду, не соответствует действительности.

Надо знать Алексея, он профессионал и точно такого посыла не будет, тем более через прессу», – сказал агент.

  • 30-летний Миранчук в «Атланте» с 2024 года.
  • Его статистика: 50 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
  • До этого российский хавбек выступал за «Аталанту», «Торино», «Локомотив».

Еще по теме:
Миранчук сравнил Семина и Гасперини
Алексей Миранчук ответил, в чем уступает брату Антону 1
Миранчук назвал самый тупой вопрос от журналистов 2
Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Фанаты «Атланты» выбрали гол Миранчука лучшим в 2025 году
17:24
Стало известно, где продолжит карьеру Суарес
Вчера, 13:12
Агент Миранчука прояснил будущее Алексея в «Атланте»
16 декабря
Клуб Месси нацелился на звезду «Барселоны»
16 декабря
Миранчук сравнил Семина и Гасперини
16 декабря
Алексей Миранчук ответил, в чем уступает брату Антону
15 декабря
1
Миранчук назвал самый тупой вопрос от журналистов
15 декабря
2
Миранчук рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе: «Закрыл глаза и прислонил карту»
15 декабря
13
Воспитанник «Реала» станет одноклубником Месси
15 декабря
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
13 декабря
1
Миранчук ответил, загнивает ли Америка
13 декабря
1
Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там
13 декабря
13
ВидеоФанаты Месси устроили погром на стадионе в Индии
13 декабря
2
ВидеоПамятник Месси в Индии
12 декабря
2
Миранчук высказался о возвращении в Европу
12 декабря
«Интер Майами» купил действующего чемпиона мира, которым интересовался «Зенит»
12 декабря
2
Месси серьезно упал в трансферной стоимости
11 декабря
2
Алексей Миранчук упал в трансферной стоимости
11 декабря
1
ФотоМесси откроет себе памятник в Индии
11 декабря
2
38-летний Месси 2-й раз подряд стал самым ценным игроком сезона МЛС
9 декабря
1
Реакция Месси на чемпионство в МЛС
7 декабря
Месси выиграл с «Интером Майами» 2-й трофей за неделю – 48-й в карьере
7 декабря
2
Месси назвал лучшего тренера в мире
5 декабря
1
Месси стал единолично лучшим в истории футбола по ключевому показателю
30 ноября
Месси взял трофей в США
30 ноября
3
ФотоМесси обошел Роналду, собрав наибольшее количество лайков в соцсетях
28 ноября
2
Месси достиг отметки в 1300 голевых действий за карьеру
24 ноября
Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола
24 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 