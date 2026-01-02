Агент Миранчука оценил вариант с возвращением игрока в РПЛ из МЛС

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.
– Последнее время появляются сообщения, что Алексей Миранчук хотел бы покинуть «Атланту Юнайтед» ради клуба, борющегося за более высокие места в МЛС. Это правда?
– Алексей – профессионал высочайшего уровня, который доказал своe место как в российском, так и в европейском, и теперь – в американском футболе. Могу с уверенностью сказать: со стороны игрока никакого подобного посыла не исходило.
Леша сосредоточен на командной задаче и уважает клуб, в котором выступает. Любые изменения в карьере, если они будут, будут обсуждаться напрямую с руководством «Атланты Юнайтед». Именно клуб, а не игрок, в случае заинтересованности в трансфере инициирует соответствующие разговоры. Пока что речь о каком‑либо запросе с его стороны не идeт.
– Есть ли вероятность, что он когда‑нибудь вернeтся в РПЛ?
– Алексей ещe достаточно молодой футболист, и, что особенно важно, он предельно дисциплинирован в вопросах режима, восстановления и ухода за собой. Благодаря этому он способен сохранять высокий уровень ещe лет пять–шесть.
Вернeтся ли он в Россию, зависит от множества факторов: спортивных, семейных, клубных. Но сама возможность, безусловно, существует. Более того, не исключаю, что однажды мы увидим его в одном составе с Антоном. Это было бы символично и для болельщиков, и для самого футбола.
– В «Динамо»?
– Не обязательно. Может, в «Динамо». А может, получится и в «Локомотив» вернуться.
- 30-летний Алексей Миранчук провел в прошлом году 36 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2027 года с возможностью продления еще на год.
- Его брат Антон Миранчук в августе прошлого года перешел в «Динамо» из «Сьона».