Агент Миранчука оценил вариант с возвращением игрока в РПЛ из МЛС

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.

– Последнее время появляются сообщения, что Алексей Миранчук хотел бы покинуть «Атланту Юнайтед» ради клуба, борющегося за более высокие места в МЛС. Это правда?

– Алексей – профессионал высочайшего уровня, который доказал своe место как в российском, так и в европейском, и теперь – в американском футболе. Могу с уверенностью сказать: со стороны игрока никакого подобного посыла не исходило.

Леша сосредоточен на командной задаче и уважает клуб, в котором выступает. Любые изменения в карьере, если они будут, будут обсуждаться напрямую с руководством «Атланты Юнайтед». Именно клуб, а не игрок, в случае заинтересованности в трансфере инициирует соответствующие разговоры. Пока что речь о каком‑либо запросе с его стороны не идeт.

– Есть ли вероятность, что он когда‑нибудь вернeтся в РПЛ?

– Алексей ещe достаточно молодой футболист, и, что особенно важно, он предельно дисциплинирован в вопросах режима, восстановления и ухода за собой. Благодаря этому он способен сохранять высокий уровень ещe лет пять–шесть.

Вернeтся ли он в Россию, зависит от множества факторов: спортивных, семейных, клубных. Но сама возможность, безусловно, существует. Более того, не исключаю, что однажды мы увидим его в одном составе с Антоном. Это было бы символично и для болельщиков, и для самого футбола.

– В «Динамо»?

– Не обязательно. Может, в «Динамо». А может, получится и в «Локомотив» вернуться.