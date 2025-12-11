Месси откроет себе памятник в Индии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посетит Индию с трехдневым визитом.

В Калькутте в субботу он откроет памятник самому себе высотой около 21 метра. Статуя собиралась в течение 27 дней командой из 45 человек.

В честь Месси будет открыта фан-зона, где находится скульптура футболиста в натуральную величину на троне. Там же можно увидеть постамент с копиями его трофеев.

Также был воссоздан дом Месси в Майами – там манекены игрока и его семьи сидят на балконе.

Вместе с аргентинцем в поездке примут участие его одноклубники Луис Суарес и Родриго Де Пауль. Мероприятия также пройдут в Хайдарабаде, Мумбаи и Дели.

Тур Месси начнется в Калькутте в субботу.