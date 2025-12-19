Орлов указал на главную ошибку в карьере Миранчука

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Алексею Миранчуку не стоило переходить в «Аталанту».

«Алексею Миранчуку не повезло. Он пошeл к Гасперини в «Аталанту». И это была ошибка, потому что его позвали туда агенты, а не тренер. Если главный тренер зовeт – иди. А здесь позвали агенты.

И посмотрите, какая была адаптация: он не мог держать темп все 90 минут. Я же всe время говорю это про наших футболистов. В Европе играют больше, и в каком темпе!

Мы не можем держать 90 минут темп игры, потому что российские тренеры не дорабатывают. Ну а Алексей Миранчук – это проявление характера. Он же выдержал всe-таки, и потом его забрали в МЛС», – сказал Орлов.