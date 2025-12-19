Введите ваш ник на сайте
Орлов указал на главную ошибку в карьере Миранчука

Сегодня, 16:04

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Алексею Миранчуку не стоило переходить в «Аталанту».

«Алексею Миранчуку не повезло. Он пошeл к Гасперини в «Аталанту». И это была ошибка, потому что его позвали туда агенты, а не тренер. Если главный тренер зовeт – иди. А здесь позвали агенты.

И посмотрите, какая была адаптация: он не мог держать темп все 90 минут. Я же всe время говорю это про наших футболистов. В Европе играют больше, и в каком темпе!

Мы не можем держать 90 минут темп игры, потому что российские тренеры не дорабатывают. Ну а Алексей Миранчук – это проявление характера. Он же выдержал всe-таки, и потом его забрали в МЛС», – сказал Орлов.

  • Миранчук был в «Аталанте» с 2020 по 2024 год.
  • Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
  • Сезон-2022/23 российский полузащитник провел в аренде в «Торино».

Еще по теме:
Орлов — о Глушенкове: «Я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте» 6
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским 1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Италия. Серия А Атланта Юнайтед Аталанта Миранчук Алексей Орлов Геннадий
