Лига чемпионов. «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2!

«Атлетико» крупно выиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Команда Диего Симеоне дома разгромила «Тоттенхэм» со счетом 5:2.

Четыре из пяти мячей мадридцы забили в первой четверти игры. Хулиан Альварес оформил 2+1, в активе Антуана Гризманна 1+1.

Из-за провального начала матча «Тоттенхэм» поменял вратаря на 17-й минуте.

Ответная встреча в Лондоне пройдет в среду, 18 марта, в 23:00 по московскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Барселону» или «Ньюкасл».