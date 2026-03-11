Лига чемпионов. «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2!

«Атлетико» крупно выиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Команда Диего Симеоне дома разгромила «Тоттенхэм» со счетом 5:2.
Четыре из пяти мячей мадридцы забили в первой четверти игры. Хулиан Альварес оформил 2+1, в активе Антуана Гризманна 1+1.
Из-за провального начала матча «Тоттенхэм» поменял вратаря на 17-й минуте.
Ответная встреча в Лондоне пройдет в среду, 18 марта, в 23:00 по московскому времени.
Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Барселону» или «Ньюкасл».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Атлетико - Тоттенхэм - 5:2 (4:1)
Голы: 1:0 - М. Льоренте, 6; 2:0 - А. Гризманн, 14; 3:0 - Х. Альварес, 15; 4:0 - Р. Ле Норман, 22; 4:1 - П. Порро, 26; 5:1 - Х. Альварес, 55; 5:2 - Д. Соланке, 76.
