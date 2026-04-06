Три ставки на топ-матчи – «обе забьют» в Кубке России между «Крыльями Советов» и ЦСКА, «обе забьют» в грандиозном противостоянии «Реала» и «Баварии» и тотал больше 2.5 голов в матче «Спортинг» – «Арсенал». Общий коэффициент – 4.92.

Все матчи проходят 7 апреля.

1. «Крылья Советов» – ЦСКА (Кубок России, 1/2 финала)

Ставка: обе забьют (да) за 1.85

Кубковое дерби с высокой вероятностью голов. ЦСКА имеет феноменальную статистику в личных встречах – не проигрывает в 12 из 14 последних матчей с «Крыльями» и забивает в 13 последних очных встречах подряд. «Крылья Советов» дома сильны (9 матчей без поражений) и забивают в 3 последних кубковых встречах. При этом армейцы много пропускают – в 14 последних матчах в целом и в 5 последних кубковых. Обе команды в форме, обе умеют забивать, а статистика личек говорит сама за себя.

Вывод: голы будут у обеих ворот с вероятностью 65-70%.

2. «Реал» – «Бавария» (Лига чемпионов, 1/4 финала)

Ставка: обе забьют (да) за 1.40

Главный матч тура в Лиге чемпионов. «Реал» забивает «Баварии» в 19 последних очных встречах подряд – это фантастический показатель. «Бавария» в свою очередь забивает в 30 последних матчах кряду и в 7 последних очных встречах с «Реалом». Обе команды в отличной атакующей форме: «Реал» забивает 2.60 гола за игру в последних 5 матчах, «Бавария» – 3.60. Оборона при этом у обоих неидеальна. Коэффициент 1.40 на «обе забьют» в таком матче – отличная цена.

Вывод: голы будут у обеих ворот с вероятностью 80-85%.

3. «Спортинг» – «Арсенал» (Лига чемпионов, 1/4 финала)

Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.90

«Спортинг» в отличной атакующей форме – 3 победы подряд, 15 голов в последних 5 матчах (3.00 в среднем). Оборона при этом уязвима – 1.60 пропущенных за игру. «Арсенал» стабилен в еврокубках: не проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов и в 14 из 16 последних гостевых матчей ЛЧ. «Канониры» забивают в 17 из 19 последних матчей. В личных встречах обе команды регулярно забивают друг другу. Учитывая атакующий потенциал хозяев и еврокубковую стабильность гостей, матч должен быть результативным.

Вывод: тотал больше 2.5 голов заходит с вероятностью 65-70%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Ставка Коэф. «Крылья Советов» – ЦСКА Обе забьют (да) 1.85 «Реал» – «Бавария» Обе забьют (да) 1.40 «Спортинг» – «Арсенал» Тотал больше 2.5 голов 1.90 Итого 4.92

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!