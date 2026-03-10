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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Атлетико - Тоттенхэм
Атлетико - Тоттенхэм: обзор матча 10 марта 2026
Атлетико
10.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 2
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
6'
М. Льоренте
14'
А. Гризманн
15'
Х. Альварес
22'
Р. Ле Норман
55'
Х. Альварес
26'
П. Порро
76'
Д. Соланке
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Тоттенхэм
Завершен
90'
+3'
85'
Желтая карточка
Кристиан Ромеро
(фол)
83'
Замена
Хави Симонс
️️️️➡️️
Джед Спенс
Замена
Коке
️️️️➡️️
Антуан Гризманн
81'
80'
Желтая карточка
Кевин Дансо
(фол)
76'
ГОЛ! 5:2!
Доминик Соланке
Пас отдал
Педро Порро
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Хулиан Альварес
73'
Замена
Пабло Барриос
️️️️➡️️
Адемола Лукман
69'
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Маркос Льоренте
69'
68'
Замена
Жоау Палинья
️️️️➡️️
Ришарлисон
62'
Желтая карточка
Арчи Грей
(фол)
60'
Желтая карточка
Ришарлисон
(фол)
ГОЛ! 5:1!
Хулиан Альварес
Пас отдал
Антуан Гризманн
55'
46'
Замена
Конор Галлахер
️️️️➡️️
Матис Тель
46'
Замена
Доминик Соланке
️️️️➡️️
Рандаль Коло Муани
45'
+2'
26'
ГОЛ! 4:1!
Педро Порро
Пас отдал
Ришарлисон
ГОЛ! 4:0!
Робен Ле Норман
22'
17'
Замена
Гульельмо Викарио
️️️️➡️️
Антонин Кински
ГОЛ! 3:0!
Хулиан Альварес
15'
ГОЛ! 2:0!
Антуан Гризманн
14'
ГОЛ! 1:0!
Маркос Льоренте
Пас отдал
Хулиан Альварес
6'
4'
Желтая карточка
Джед Спенс
(фол)
Показать весь матч
Live: Атлетико - Тоттенхэм
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 5:2.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 5:2.
90+7'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90+7'
Пауза в матче. Травму получил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
90+5'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90+2'
Пауза в матче. Травму получил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
90'
Сколько минут добавил судья? 3.
89'
Педро Порро (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Nico Gonzalez (Атлетико).
88'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Арчи Грей (Тоттенхэм).
85'
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
85'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
85'
Правила нарушил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
84'
Коке (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил Жоау Палинья (Тоттенхэм).
84'
Правила нарушил Александр Серлот (Атлетико).
84'
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) заработал штрафной в атаке.
83'
Замена у команды Тоттенхэм. Джед Спенс ушел, Хави Симонс вышел.
83'
Мики ван де Вен (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Александр Серлот (Атлетико).
81'
Мики ван де Вен (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Правила нарушил Пабло Барриос (Атлетико).
81'
Замена у команды Атлетико. Антуан Гризманн ушел, Коке вышел.
80'
Кевин Дансо (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
80'
Nico Gonzalez (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Правила нарушил Кевин Дансо (Тоттенхэм).
79'
Правила нарушил Марк Пубиль (Атлетико).
79'
Джед Спенс (Тоттенхэм) заработал штрафной на левом фланге.
79'
Момент не реализован! Мики ван де Вен (Тоттенхэм). Пас отдал Джед Спенс.
78'
Момент не реализован! Арчи Грей (Тоттенхэм). Длинный пас отдал Доминик Соланке.
78'
Правила нарушил Александр Серлот (Атлетико).
78'
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Гол! 5:2! Забил Доминик Соланке (Тоттенхэм). Ассистент - Педро Порро.
74'
Кевин Дансо (Тоттенхэм) заработал штрафной на правом фланге.
74'
Правила нарушил Джонни Кардозо (Атлетико).
73'
Замена у команды Атлетико. Хулиан Альварес ушел, Nico Gonzalez вышел.
71'
Педро Порро (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Атлетико).
70'
Доминик Соланке (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ян Облак (Атлетико). Длинный пас делал Педро Порро.
69'
Замена у команды Атлетико. Маркос Льоренте ушел, Александр Серлот вышел.
69'
Замена у команды Атлетико. Адемола Лукман ушел, Пабло Барриос вышел.
68'
Замена у команды Тоттенхэм. Ришарлисон ушел, Жоау Палинья вышел.
66'
Правила нарушил Папе Сарр (Тоттенхэм).
66'
Антуан Гризманн (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил Джулиано Симеоне (Атлетико).
64'
Джед Спенс (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Адемола Лукман (Атлетико) сыграл рукой.
62'
Арчи Грей (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
62'
Маттео Руджери (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Арчи Грей (Тоттенхэм).
60'
Ришарлисон (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
60'
Маркос Льоренте (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Правила нарушил Ришарлисон (Тоттенхэм).
58'
Момент не реализован! Папе Сарр (Тоттенхэм).
55'
Гол! 5:1! Забил Хулиан Альварес (Атлетико). Ассистент - Антуан Гризманн (быстрый проход).
55'
Ришарлисон (Тоттенхэм) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ян Облак (Атлетико). Длинный пас делал Педро Порро.
54'
Давид Ганцко отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
46'
Правила нарушил Джонни Кардозо (Атлетико).
46'
Конор Галлахер (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Антуан Гризманн (Атлетико) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Пас отдал Адемола Лукман.
45'
Замена у команды Тоттенхэм. Рандаль Коло Муани ушел, Доминик Соланке вышел.
45'
Замена у команды Тоттенхэм. Матис Тель ушел, Конор Галлахер вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 4:1.
45+1'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Атлетико).
45+1'
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) заработал штрафной в атаке.
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
43'
Момент не реализован! Маркос Льоренте (Атлетико). Длинный пас отдал Маттео Руджери.
42'
Педро Порро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
41'
Маттео Руджери (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Кевин Дансо (Тоттенхэм).
39'
Ришарлисон (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Джонни Кардозо (Атлетико).
38'
Хулиан Альварес (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
38'
Правила нарушил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
36'
Cristian Romero (Тоттенхэм) пробил (головой) и попал в правую штангу! Пас сделал Матис Тель.
35'
Маркос Льоренте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
35'
Удар заблокирован. Бил Папе Сарр (Тоттенхэм). Ассистент - Матис Тель.
33'
Гульельмо Викарио отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
33'
Адемола Лукман (Атлетико) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Проникающий пас делал Хулиан Альварес.
29'
Правила нарушил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
29'
Давид Ганцко (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Рандаль Коло Муани (Тоттенхэм) заработал штрафной на правом фланге.
28'
Правила нарушил Давид Ганцко (Атлетико).
26'
Гол! 4:1! Забил Педро Порро (Тоттенхэм). Ассистент - Ришарлисон (быстрый проход).
22'
Гол! 4:0! Забил Робен Ле Норман (Атлетико).
21'
Хулиан Альварес (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
21'
Правила нарушил Папе Сарр (Тоттенхэм).
20'
Мики ван де Вен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
19'
Удар заблокирован. Бил Маттео Руджери (Атлетико). Ассистент - Джонни Кардозо.
18'
Ришарлисон (Тоттенхэм) в офсайде.
17'
Замена у команды Тоттенхэм. Антонин Кински ушел, Гульельмо Викарио вышел.
15'
Гол! 3:0! Забил Хулиан Альварес (Атлетико).
14'
Гол! 2:0! Забил Антуан Гризманн (Атлетико).
13'
Момент не реализован! Ришарлисон (Тоттенхэм). Пас отдал Мики ван де Вен.
11'
Мики ван де Вен (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Антуан Гризманн (Атлетико).
10'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ян Облак (Атлетико). Пас отдал Арчи Грей.
8'
Удар заблокирован. Бил Маркос Льоренте (Атлетико).
7'
Педро Порро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
6'
Гол! 1:0! Забил Маркос Льоренте (Атлетико). Ассистент - Хулиан Альварес.
5'
Момент не реализован! Антуан Гризманн (Атлетико). Длинный пас отдал Адемола Лукман.
4'
Джед Спенс (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
4'
Правила нарушил Джед Спенс (Тоттенхэм).
4'
Антуан Гризманн (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
1
Гульельмо Викарио
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
22
Конор Галлахер
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-2-1-3
13
Облак
3
Руджери
17
Ганцко
24
Ле Норман
18
Пубиль
14
Льоренте
5
Кардозо
20
Симеоне
22
Лукман
7
Гризманн
19
Альварес
3-2-1-4
31
Кински
4
Дансо
17
Ромеро
37
ван де Вен
24
Спенс
23
Порро
29
Сарр
14
Грей
11
Тель
9
Ришарлисон
39
Муани
7
Гризманн
6
Коке
6
Коке
7
Гризманн
22
Лукман
8
Барриос
8
Барриос
22
Лукман
19
Альварес
23
Гонсалес
23
Гонсалес
19
Альварес
14
Льоренте
9
Серлот
9
Серлот
14
Льоренте
31
Кински
1
Викарио
1
Викарио
31
Кински
9
Ришарлисон
6
Палинья
6
Палинья
9
Ришарлисон
11
Тель
22
Галлахер
22
Галлахер
11
Тель
24
Спенс
7
Симонс
7
Симонс
24
Спенс
39
Муани
19
Соланке
19
Соланке
39
Муани
Остались в запасе
Атлетико
Тоттенхэм
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
10
Алекс Баэна
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
10
Алекс Баэна
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Игор Тудор
Атлетико
Точно не сыграют
Родриго Мендоса
ЦП
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Ив Биссума
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Ийенома Удогие
ЛЗ
Соуза
ЛЗ
Статистика матча Атлетико - Тоттенхэм
5
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
489
355
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.12
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.66
-1.66
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Посещаемость:
64168
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11.05.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1 : 2
03.05.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
25.04.2026
Тоттенхэм
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