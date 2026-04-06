Определились еще два участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

По итогам матчей европейских чемпионатов в выходные стали известны 2-й и 3-й участники общего этапа Лиги чемпионов-2026/27.

Ими стали «Бавария» и ПСВ.

От Германии в общий этап ЛЧ гарантированно попадут 4 клуба. «Бавария» после гостевой победы над «Фрайбургом» (3:2) лидирует в Бундеслиге с 73 очками после 28 игр. Команда стала недосягаемой для идущего 5-м с 50 баллами «Хоффенхайма» и клубов, расположенных ниже в таблице.

От Нидерландов в общий этап ЛЧ гарантированно попадут 2 клуба. Лидер турнира ПСВ после домашней победы над «Утрехтом» (4:3) набрал 71 очко и стал недосягаем для идущего 3-м НЕКа, у которого 53 балла. Позже после потери очков «Фейеноордом», расположившимся на 2-й позиции, ПСВ гарантировал себе чемпионский титул.

Ранее место в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27 себе гарантировала «Барселона».