Англия может выставить до 11 клубов в еврокубках в следующем сезоне

У Англии сохраняется возможность делегировать сразу 11 клубов для участия в еврокубках в следующем сезоне.

Сейчас страна имеет право заявить 4 клуба в Лиге чемпионов, 2 в Лиге Европы и 1 в Лиге конференций – всего 7.

Весьма вероятно, что, как и в прошлом году, Англия получит 5-ю путевку в ЛЧ и 8-ю в сумме благодаря тому, что останется в топ-2 по количеству очков в таблице коэффициентов УЕФА в отдельно взятом сезоне-2025/26. Она лидирует в этом рейтинге с значительным отрывом.

Далее будем исходить из того, что Англия завоюет эту путеку, которая пока формально не подтверждена.

В таком случае первые 5 команд АПЛ выйдут в ЛЧ, а клуб занвяший 6-е место, сыграет в ЛЕ.

Еще одно место в Лиге Европы достанется обладателю Кубку Англии. На него претендуют «Челси», «Манчестер Сити», «Лидс» и «Саутгемптон». Если трофей выиграет клуб, который в АПЛ окажется в топ-6 (то есть отберется в ЛЧ или ЛЕ через чемпионат), то эта путевка достанется команде с 7-го места в чемпионате Англии.

Место в Лиге конференций получает обладатель Кубка лиги. Трофей в этом сезоне выиграл «Манчестер Сити», который находится на 2-м месте в АПЛ и почти гарантированно не вылетит из зоны прямого выхода в ЛЧ или ЛЕ через чемпионат (далее будем исходить из того, что этого не произойдет). Так что путевка в ЛК достанется или 7-й команде в АПЛ (если Кубок Англии выиграет клуб, который не закончит сезон в топ-7 чемпионата) или 8-й (если Кубок Англии выиграет клуб, финишировавший в топ-7).

К 7 гарантированным местам и 1 дополнительному, выигранному за счет баллов в таблице коэффициентов, английские клубы могут завоевать еще до 3 мест в случае побед в еврокубках этого сезона и при определенных условиях.

Плюс 1 место в ЛЧ, если «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов и финиширует ниже топ-5 в АПЛ («Арсенал» тоже продолжает выступать в ЛЧ, но уже не опустится ниже 5-го места в чемпионате). Сейчас мерсисайдцы занимают в Премьер-лиге 5-ю строчку.

Плюс 1 место в ЛЧ, если «Астон Вилла» или «Ноттингем Форест» выиграет Лигу Европы и при этом финиширует ниже топ-5 в АПЛ. Сейчас бирмингемцы идут в чемпионате Англии 4-ми, а «лесники» – 16-ми.

Плюс 1 место в ЛЕ, если «Кристал Пэлас» выиграет Лигу конференций и финиширует в АПЛ ниже топ-6/топ-7 (зависит от результатов Кубка Англии). Сейчас лондонцы занимают в Премьер-лиге 14-ю строчку.

В прошлом сезоне подобным способом дополнительную 6-ю путевку в Лигу чемпионов и в сумме 9-ю в еврокубки завоевал для Англии «Тоттенхэм» после победы в Лиге Европы и 17-го места в чемпионате.