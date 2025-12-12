Введите ваш ник на сайте
Миранчук высказался о возвращении в Европу

Сегодня, 19:05

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук готов вернуться в Европу.

«Если из Европы что-нибудь придeт, ну, а почему я не могу рассмотреть? Конечно, всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, конечно, пообщаюсь. Но пока связываю свою судьбу с «Атлантой». Поэтому мне всe-таки хотелось бы всe равно…

Я бы не хотел, например, уезжать на такой ноте, когда провальный сезон. Клуб потратил достаточно много денег не только на меня, но и на других игроков, поэтому хотелось бы, чтобы команда хотя бы себя вернула», – сказал Миранчук на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Максимальная стоимость Миранчука была в 2019-2020 годах – 18 миллионов.
  • Игрок в США полтора года.
  • За это время у Миранчука 50 матчей, 11 голов, 7 ассистов.

Миранчук рассказал, что в США смеются над соперниками сборной России 4
Алексей Миранчук упал в трансферной стоимости 1
Головин определил самого техничного игрока в сборной России 1
Источник: Legalbet
США. МЛС Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
