Миранчук высказался о возвращении в Европу

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук готов вернуться в Европу.

«Если из Европы что-нибудь придeт, ну, а почему я не могу рассмотреть? Конечно, всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, конечно, пообщаюсь. Но пока связываю свою судьбу с «Атлантой». Поэтому мне всe-таки хотелось бы всe равно…

Я бы не хотел, например, уезжать на такой ноте, когда провальный сезон. Клуб потратил достаточно много денег не только на меня, но и на других игроков, поэтому хотелось бы, чтобы команда хотя бы себя вернула», – сказал Миранчук на ютуб-канале «Коммент.Шоу».