Миранчук высказался о возвращении в Европу

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук готов вернуться в Европу.
«Если из Европы что-нибудь придeт, ну, а почему я не могу рассмотреть? Конечно, всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, конечно, пообщаюсь. Но пока связываю свою судьбу с «Атлантой». Поэтому мне всe-таки хотелось бы всe равно…
Я бы не хотел, например, уезжать на такой ноте, когда провальный сезон. Клуб потратил достаточно много денег не только на меня, но и на других игроков, поэтому хотелось бы, чтобы команда хотя бы себя вернула», – сказал Миранчук на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Максимальная стоимость Миранчука была в 2019-2020 годах – 18 миллионов.
- Игрок в США полтора года.
- За это время у Миранчука 50 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
Источник: Legalbet