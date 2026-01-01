Гурцкая сказал, кого нужно уволить из «Спартака», чтобы клуб попал в топ-3 и выиграл Кубок

Агент Тимур Гурцкая сделал прогноз о том, какое место по итогам чемпионата России займет «Спартак».

– Думаю, пятое-шестое. В четверку не войдет.

– Что нужно сделать, чтобы команда была в тройке и выиграла Кубок?

– Убрать Кахигао, поставить хорошего тренера и спортивного директора, который понимает, что для этого надо делать. Не думает о том, чтобы продержаться и получать зарплату, а знает, как надо точно выстроить футбольный клуб – именно тот, кто будет нацелен на то, чтобы «Спартак» добивался результата.

– Кто лучше как тренер – Шпилевский или Карседо, которого сватают в «Спартак»?

– Какая беда проще – когда дом ваш затопили или сожгли? Что ты хочешь – чтобы дом затопили или сожгли? Это одинаковые тренеры, которые не добьются результата.

– Кто из русских тренеров добьется результата в «Спартака»?

– При определенном стечении обстоятельств – Слуцкий и Черчесов. Из тех, кто есть сегодня на рынке.