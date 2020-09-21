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Вадим Романов
Вадим Романов
Россия
3 мая 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
21 сентября
20
Генич прервал отношения с тренером «Спартака»
21 марта
8
Бывший главный тренер «Спартака» Романов сделал новый шаг в карьере
20 марта
1
Генич рассказал, почему перестал дружить с тренером «Спартака»
24 февраля
14
Карседо вынес решение по Реброву и Романову в «Спартаке»
14 января
9
Титов высказался о возможности конфликта Романова и Карседо
7 января
1
Червиченко оценил решение «Спартака» оставить Романова в штабе Карседо
6 января
1
«Спартак» раскрыл, кто вошел в тренерский штаб Карседо
5 января
4
Новый тренер «Спартака» определился, нужен ли ему Романов
3 января
3
Раскрыта позиция «Спартака» по Романову
1 января
4
Червиченко оценил кандидатуру Романова для «Спартака»
2025.12.28 21:42
2
«Фигурируют только 2 фамилии»: Генич – о поиске нового тренера «Спартака»
2025.12.27 16:51
4
Корнеев допустил, что Романов станет постоянным тренером «Спартака»
2025.12.27 12:41
3
Червиченко: «В «Спартаке» могут отмочить любую глупость»
2025.12.23 17:33
2
Шалимов дал совет «Спартаку» насчет формирования тренерского штаба
2025.12.23 10:15
8
Мовсисян высказался о смене тренера в «Спартаке»
2025.12.19 17:42
3
Гендиректор «Спартака» раскрыл секрет гола Дмитриева в ворота ЦСКА
2025.12.19 13:28
1
«Спартак» сообщил о назначении нового иностранного тренера
2025.12.17 17:28
17
Раскрыт тренер, под руководством которого «Спартак» начнет зимние сборы
2025.12.17 15:57
3
Бывший тренер «Спартака» назвал условие, при котором Романова оставят на своем посту
2025.12.17 10:58
4
Бубнов сказал, кого лучше назначить в «Спартак»
2025.12.17 09:58
7
Мостовой сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
2025.12.16 23:54
9
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
2025.12.15 08:45
2
Смородская сказала, кого бы назначила тренером «Спартака»
2025.12.11 16:47
6
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
2025.12.08 21:55
6
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»
2025.12.08 08:50
4
Бояринцев объяснил, почему «Спартак» может оставить Романова
2025.12.07 15:27
4
Романов прокомментировал свое будущее в «Спартаке»
2025.12.07 10:44
6
Мартинс назвал желаемого главного тренера для «Спартака»
2025.12.07 00:06
6
Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Динамо»
2025.12.06 19:29
16
1
2
3
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«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
1
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
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