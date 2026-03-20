Бывший главный тренер «Спартака» Романов сделал новый шаг в карьере

Тренер «Спартака» Вадим Романов начал обучение на лицензию PRO. Она позволит ему быть главным тренером в командах Премьер-лиги.

Романов возглавлял «Спартак» осенью-зимой 2025 года, заменив на посту сербского тренера Деяна Станковича.

Под руководством Романова «Спартак» провел четыре матча и одержал две победы, забив пять голов. После Романова московский клуб возглавил испанский тренер Хуан Карседо. Он пришел из кипрского «Пафоса».