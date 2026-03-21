Генич прервал отношения с тренером «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич больше не общается с одноклассником – тренером «Спартака» Вадимом Романовым.
«Мы с ним условились, что наши отношения должны быть дистанцированы. Чтобы не было лишних инсинуаций, предположений, домыслов», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Романов возглавлял «Спартак» осенью-зимой 2025 года, заменив на посту сербского тренера Деяна Станковича.
- Под руководством Романова «Спартак» провел четыре матча и одержал две победы, забив пять голов. После Романова московский клуб возглавил испанский тренер Хуан Карседо. Он пришел из кипрского «Пафоса».
- «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от топ-3 составляет шесть очков.
Источник: «Бомбардир»