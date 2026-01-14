Карседо вынес решение по Реброву и Романову в «Спартаке»

Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо решил оставить Вадима Романова в штабе.

– Останется ли Вадим Романов в штабе? Какие у него будут функции?

– Да. Это была одна из первых тем, которую мы обсуждали. Я сказал Франсису [Кахигао], что хочу видеть его рядом, он хорошо знает клуб, все команды, академию. Для меня большое значение имеют местные специалисты. И Артем Ребров будет помогать нам.

Их вклад будет одним из ключевых в достижении успеха. Вчера говорил с Романовым лично, он провел хорошую работу.