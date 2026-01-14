Карседо вынес решение по Реброву и Романову в «Спартаке»

Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо решил оставить Вадима Романова в штабе.
– Останется ли Вадим Романов в штабе? Какие у него будут функции?
– Да. Это была одна из первых тем, которую мы обсуждали. Я сказал Франсису [Кахигао], что хочу видеть его рядом, он хорошо знает клуб, все команды, академию. Для меня большое значение имеют местные специалисты. И Артем Ребров будет помогать нам.
Их вклад будет одним из ключевых в достижении успеха. Вчера говорил с Романовым лично, он провел хорошую работу.
- В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.
- После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.
- Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Матч ТВ»