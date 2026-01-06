Червиченко оценил решение «Спартака» оставить Романова в штабе Карседо

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил решение красно-белых сохранить Вадима Романова помощником в штабе нового главного тренера Хуана Карседо.

– Пишут, что Вадима Романова могут оставить в тренерском штабе Карседо, который дал на это согласие. Таким было одно из условий «Спартака». Это правильное решение?

– Мне вообще все равно по поводу Романова. Я его не знал до назначения исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Он провел с командой три матча. Что с ним будет дальше, мне особо не интересно. Будет, значит, будет, нет, так нет.

Он не первый и не последний в «Спартаке». Таких, как Романов, там еще с десяток наберется. Просто в какой-то момент ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Вот и все.