Газзаев раскритиковал «Спартак»: «Ну что это такое?»

Российский тренер Валерий Газзаев упрекнул «Спартак» за частые тренерские перестановки.

«О новом главном тренере «Спартака» я ничего сказать не могу. Работу Карседо на Кипре не видел. Знаю, что когда-то он был помощником Эмери в штабе «Спартаке».

Но ассистент и главный тренер – большая разница. Эмери всем все доказал, хотя кто-то в России и сомневался в его профессионализме... А Карседо для меня пока загадка. Я его как тренера не знаю. Так что без комментариев.

Просто удивляет подход клуба, его отношение к тренерам. Сколько их сменилось после Олега Романцева? Уже 20! И это я еще не считаю исполняющих обязанности...

Ну что это такое? Почему такие частые перестановки? Как вы собираетесь добиться стабильности результатов при такой сумасшедшей ротации?

Как итог – всего одно чемпионство за долгие-долгие годы. Печально», – сказал Газзаев.