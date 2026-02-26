Введите ваш ник на сайте
Газзаев раскритиковал «Спартак»: «Ну что это такое?»

Вчера, 22:53
2

Российский тренер Валерий Газзаев упрекнул «Спартак» за частые тренерские перестановки.

«О новом главном тренере «Спартака» я ничего сказать не могу. Работу Карседо на Кипре не видел. Знаю, что когда-то он был помощником Эмери в штабе «Спартаке».

Но ассистент и главный тренер – большая разница. Эмери всем все доказал, хотя кто-то в России и сомневался в его профессионализме... А Карседо для меня пока загадка. Я его как тренера не знаю. Так что без комментариев.

Просто удивляет подход клуба, его отношение к тренерам. Сколько их сменилось после Олега Романцева? Уже 20! И это я еще не считаю исполняющих обязанности...

Ну что это такое? Почему такие частые перестановки? Как вы собираетесь добиться стабильности результатов при такой сумасшедшей ротации?

Как итог – всего одно чемпионство за долгие-долгие годы. Печально», – сказал Газзаев.

  • Хуан Карлос Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
шахта Заполярная
1772137441
Пес на коней посмотри, у них с чемпионствами еще хуже, но тебя только Спартак волнует. А Динамо, а Алания.
Ответить
VVM1964
1772140220
Не пойму - он в леторгическом сне находился ?)...
Ответить
  • Читайте нас: 