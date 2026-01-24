Лещенко восхвалил бога за возвращение Газзаева в «Динамо»

Член консультативного совета «Динамо», народный артист Лев Лещенко в восторге, что в орган вскоре войдет Валерий Газзаев.

«Всегда есть корпоративные интересы, помимо творческих и спортивных. Думаю, его деятельность будет на уровне дружеских советов, поддержи, психологической помощи. Валерий Георгиевич – опытный специалист, он нам не помешает.

Мы дружим с ним много лет. Рад, что он вольется в наш славный и дружный коллектив. Пока еще не обсуждал с ним эту новость. Слава богу, что рядом с нами будет наш товарищ», – сказал Лещенко.