Валерий Газзаев вернется в «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Валерий Газзаев войдет в состав консультативного совета клуба.
«Валерий Георгиевич – величина в нашем футболе, вписал свое имя в историю. В том числе он работал в «Динамо». По решению председателя консультативного совета, он в ближайшее время войдет в этот орган», – сказал Пивоваров.
Газзаев играл за «Динамо» в 1979–1985 годах и был главным тренером команды в 1991–1993 и 1999–2001 годах.
- Как футболист он выиграл в составе бело-голубых Кубок СССР, а как тренер стал с москвичами бронзовым призером чемпионата России.
- Последним клубом, в котором работал Газзаев, была «Алания». Он был ее главным тренером в 2012–2013 годах и президентом в 2011–2014 годах, после чего клуб на время прекратил существование.