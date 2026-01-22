Валерий Газзаев вернется в «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Валерий Газзаев войдет в состав консультативного совета клуба.

«Валерий Георгиевич – величина в нашем футболе, вписал свое имя в историю. В том числе он работал в «Динамо». По решению председателя консультативного совета, он в ближайшее время войдет в этот орган», – сказал Пивоваров.

Газзаев играл за «Динамо» в 1979–1985 годах и был главным тренером команды в 1991–1993 и 1999–2001 годах.