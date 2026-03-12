Смолов сообщил, что избавился от пагубной привычки

Бывший форвард сборной России Федор Смолов сообщил, что бросил курить кальян.
«В 32-33 года я впервые попробовал сигары. Мой агент постоянно их курил, и мог, наверное, четыре штуки выкурить за день. Когда я к нему приходил смотреть футбол, он постоянно курил.
Лет в 28 я совершенно перестал курить кальяны. Я никогда не курил сигареты и не кидал снюс.
Но в целом, когда не выпиваешь во время сезона, после игры можно выкурить сигару. Это расслабляет и относительно не вредно, потому что сигар много не выкуришь, а если одну в неделю, то ничего страшного не произойдет», – сказал Смолов на ютуб-канале «Рум Турист».
- Форвард выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, а также в сезоне-2024/25.
- Его общая статистика: 125 матчей, 68 голов, 24 ассиста.
- Большую часть карьеры Смолов провел в Москве, поиграв за «Динамо» и «Локомотив».
- Федор имеет опыт выступлений в Европе – его арендовали «Фейеноорд» и «Сельта».
- На счету 36-летнего футболиста 45 матчей и 16 голов за сборную России. Федор без клуба с лета, однако о завершении карьеры он публично не объявлял. Вместе с женой Кариной Истоминой Смолов воспитывает дочь.
