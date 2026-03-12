Смолов сообщил, что избавился от пагубной привычки

Бывший форвард сборной России Федор Смолов сообщил, что бросил курить кальян.

«В 32-33 года я впервые попробовал сигары. Мой агент постоянно их курил, и мог, наверное, четыре штуки выкурить за день. Когда я к нему приходил смотреть футбол, он постоянно курил.

Лет в 28 я совершенно перестал курить кальяны. Я никогда не курил сигареты и не кидал снюс.

Но в целом, когда не выпиваешь во время сезона, после игры можно выкурить сигару. Это расслабляет и относительно не вредно, потому что сигар много не выкуришь, а если одну в неделю, то ничего страшного не произойдет», – сказал Смолов на ютуб-канале «Рум Турист».